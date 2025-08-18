نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يخطط للاتصال بالرئيس بوتين بعد اجتماعه مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، أن سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماعاته مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين.

وقال ترامب: "سنقوم بإجراء مكالمة هاتفية مباشرة بعد اجتماعات اليوم... إنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) ينتظر اتصالي عندما ننهي هذا الاجتماع".

وأكد الرئيس الأمريكي أن إنهاء النزاع حول أوكرانيا يتطلب عقد لقاء ثلاثي يضم زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب خلال لقائه مع زيلينسكي في البيت الأبيض: "سنتصل (أنا وبوتين) مباشرة بعد اللقاءات. قد يكون لدينا أو لا يكون لدينا اجتماع ثلاثي. إذا لم يعقد الاجتماع الثلاثي، ستستمر المعارك. أما إذا عُقد، فأعتقد أن لدينا فرصة كبيرة لإنهاء محتمل (للنزاع)".

ووعد ترامب زيلينسكي أمام الصحفيين بتوفير "حماية جيدة جدا" لأوكرانيا كجزء من اتفاقية السلام، مشيرا إلى أن الصراعات الأخرى التي ساعد في حلها، تم حلها دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار أولا.

ويلتقي الرئيس دونالد ترامب برأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي وحلفائه من القادة الأوروبيين لإطلاعهم على نتائج لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث مستقبل تسوية الأزمة الأوكرانية.