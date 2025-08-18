نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام صيني: السفراء الأوروبيون قد يتغيبون عن العرض العسكري في بكين بسبب لقاء بوتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام صينية بأن سفراء الدول الأوروبية لدى بكين يجرون مناقشات حول إمكانية مقاطعة العرض العسكري المقرر الشهر المقبل، بسبب حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن الدعوات وُجهت للبعثات الأوروبية في بكين لحضور العرض، لكنها أعربت عن قلقها من حضور فلاديمير بوتين و"احتمال مشاركة القوات الروسية".

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت هذه البعثات ستقرر عدم المشاركة في الحدث، كما لا توجد تأكيدات رسمية على أن العسكريين الروس سيشاركون فيه، حسب ما أشارت إليه الصحيفة.

وبحسب ما نقلته "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، لا توجد قيود صارمة أو تعليمات محددة بشأن من يجب أن ترسله السفارات الأوروبية لحضور هذا الحدث، وقد قرر بعض الممثلين الدبلوماسيين عدم المشاركة. بينما قرر آخرون أخذ إجازة أو السفر إلى الخارج في الفترة ذاتها.

للتذكير: في الثالث من سبتمبر، سيُقام عرض عسكري ضخم في بكين، ستستعرض فيه الصين معدات عسكرية من إنتاجها الوطني ضمن ترسانتها. ومن المتوقع أن يحضر مراسم العرض عدد من قادة الدول، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد أُجريت أولى التدريبات في الفترة من 9 إلى 10 أغسطس، وشارك فيها 22 ألف شخص.

وتقوم السلطات الصينية بتنظيم عروض عسكرية في ساحة تيانانمن بالعاصمة بكين بشكل دوري منذ عام 1949، وهو عام تأسيس الجمهورية الشعبية. وكان آخر عرض عسكري كبير قد أُقيم في الأول من أكتوبر عام 2019، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.