العالم اليوم - ترامب: نريد اتفاقا ينهي الحرب الأوكرانية بشكل دائم

انتم الان تتابعون خبر ترامب: نريد اتفاقا ينهي الحرب الأوكرانية بشكل دائم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 أغسطس 2025 09:24 مساءً - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال استقباله للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، الإثنين، إنه يعتقد بأن هناك تقدما يحرز فيما يتعلق بإنهاء الحرب في أوكرانيا، وإنه من الممكن أن يفضي اجتماعه الذي عقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى نتائج إيجابية.

وأضاف ترامب: أظن أنه ستكون هناك فرصة جيدة لإنهاء الحرب الأوكرانية، هذه ليست حربي بل حرب جو بايدن، نحن نريد إنهاء هذه الحرب وإحلال السلام".

وتابع: "إذا توصلنا لاتفاق سلام سنعمل مع الجميع لنتأكد من ديمومته بالنسبة للطرفين".

وأضاف: "تحدثت للتو إلى بوتين بشكل غير مباشر وسنتصل به بعد اجتماعاتنا".

من جانبه ، شكر الرئيس الأوكراني نظيره الأميركي على مجهوده لوقف الحرب في أوكرانيا، وقدم له رسالة كتبتها زوجته.

وأضاف: يجب أن تتوقف الحرب بدعم من أميركا والقادة الأوروبيين، لقد أظهرنا أننا شعب قوي، ونحن ندعم المساعدة الشخصية التي يقدمها الرئيس ترامب، سنستخدم الوسائل الدبلوماسية لإنهاء الحرب معا".

وألمح زيلينسكي إلى استعداده للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأميركي والروسي فلاديمير بوتين للتفاوض بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد زيلينسكي على حرصه لإنهاء الحرب وإحلال الأمن قبل إجراء انتخابات، مطالبا واشنطن تعزيز جيشه بالأسلحة والتدريب.