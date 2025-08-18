الاحتلال يحتجز وزير الثقافة الفلسطيني

الاحتلال يحتجز وزير الثقافة الفلسطينياحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، وزير الثقافة الفلسطيني، عماد حمدان، والطاقم المرافق له، خلال زيارته لـ"قرية الشباب" في كفر نعمة غرب مدينة رام الله.

سبق ذلك، اعتداء المستعمرين على طاقم الوزارة بالضرب، وعرقلة وصولهم إلى القرية، والاستيلاء على هواتفهم الشخصية وهوياتهم، كما تم احتجاز المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، بدر زماعرة، ومجموعة من شباب وفتيات «قرية الشباب».

وقال حمدان إنّ هذه الممارسات العنجهية التي يقوم بها الاحتلال ومستعمروه لن تزيدنا إلا تحدياً وإصراراً على دعم هذه المبادرات الشبابية، ومواصلة الأنشطة الثقافية، رغم كل العراقيل والتحديات التي يضعها الاحتلال.