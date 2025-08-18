الاحتلال يحتجز وزير الثقافة الفلسطيني
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، وزير الثقافة الفلسطيني، عماد حمدان، والطاقم المرافق له، خلال زيارته لـ"قرية الشباب" في كفر نعمة غرب مدينة رام الله.
سبق ذلك، اعتداء المستعمرين على طاقم الوزارة بالضرب، وعرقلة وصولهم إلى القرية، والاستيلاء على هواتفهم الشخصية وهوياتهم، كما تم احتجاز المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، بدر زماعرة، ومجموعة من شباب وفتيات «قرية الشباب».
وقال حمدان إنّ هذه الممارسات العنجهية التي يقوم بها الاحتلال ومستعمروه لن تزيدنا إلا تحدياً وإصراراً على دعم هذه المبادرات الشبابية، ومواصلة الأنشطة الثقافية، رغم كل العراقيل والتحديات التي يضعها الاحتلال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يحتجز وزير الثقافة الفلسطيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.