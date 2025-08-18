نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الأمريكي لدى الناتو: ضمانات كييف الأمنية يجب أن تمول من قبل أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح السفير الأمريكي لدى الناتو ماثيو ويتكر، بأن الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا يجب أن تمول من قبل أوروبا.

وقال ويتكر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إذا أراد الأوكرانيون تحقيق سلام دائم، فهم يدركون حاجتهم إلى الضمانات الأمنية".

وأضاف: "سيوفر الأوروبيون هذه الضمانات ويمولونها".

وأكد ويتكر أن أي ضمانات أمنية لأوكرانيا في إطار تسوية سلمية لن تشمل مشاركة الحلف.

وأشار ممثل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن "تحالف الراغبين" قد يقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، من المحتمل أن تتبع مبدأ مشابهًا للمادة الخامسة من ميثاق الناتو.

وفي وقت سابق، أكد "تحالف الراغبين" استعداده لإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى أوكرانيا بعد انتهاء العمليات القتالية. كما "أثنى أعضاء مجموعة الدول التي تنوي مساعدة كييف على التزام الرئيس [الأمريكي دونالد] ترامب بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، والتي سيلعب 'تحالف الراغبين' دورا حيويا فيها من خلال قوات متعددة الجنسيات لأوكرانيا في إطار إجراءات أخرى".

هذا وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ القادة الأوروبيين أنه مستعد لتقديم "ضمانات أمنية" لأوكرانيا.