العالم اليوم - حماس وافقت على اقتراح الهدنة.. "الكرة في ملعب إسرائيل"

انتم الان تتابعون خبر حماس وافقت على اقتراح الهدنة.. "الكرة في ملعب إسرائيل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 أغسطس 2025 08:17 مساءً - أعلن مسؤول مصري أن الوسطاء المصريين والقطريين أرسلوا إلى إسرائيل، المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي وافقت عليه حماس، معتبرا أن الكرة باتت "في ملعب" الدولة العبرية.

وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان لقناة "القاهرة الإخبارية" إن "الوسيطان المصري والقطري بعثا المقترح لإسرائيل والكرة الآن في ملعبها"، مؤكدا أنحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى "ردت على المقترح من دون أي تحفظات".

بدوره، وفي تصريح خاص لسكاي نيوز عربية أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن التعديلات التي أدخلت على مقترح ويتكوف تعالج عقبات اعترضت مسار المفاوضات في السابق كآلية إدخال المساعدات ومناطق تموضع الجيش الاسرائيلي داخل القطاع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مصري، الإثنين، قوله إن حماس وافقت على المقترح المقدم من الوسيطين المصري والقطري بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ولفت إلى أن أحدث "المقترح يشمل تعليقا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما، ويتضمن مسارا للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب".

وأشار إلى أن التعليق المؤقت للعمليات العسكرية يشمل تبادل سجناء فلسطينيين مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.