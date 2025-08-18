دوت الخليج -

قصف تحشدات للعدو الصهيوني شرق غزة

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح في غزة، اليوم الاثنين، عن قصف تحشدات للعدو الصهيوني شرق مدينة غزة. قصف تحشدات للعدو الصهيوني شرق غزةأعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح في غزة، اليوم الاثنين، عن قصف تحشدات للعدو الصهيوني شرق مدينة غزة. وأوضحت في بيان أن الكتائب قصفت تحشدات العدو الصهيوني محيط جبل الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بقذائف الهاون عيار "60" النظامي. يأتي ذلك في سياق رد الفصائل الفلسطينية على جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر2023، وتشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصف تحشدات للعدو الصهيوني شرق غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.