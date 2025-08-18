نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حماس": أبلغنا الوسطاء بالموافقه على مقترحهم الذي قدم يوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر في حركة "حماس" اليوم الاثنين في تصريحات صحفية، أن الحركة أبلغت الوسطاء القطريين والمصريين موافقتها على المقترح الذي تم تقديمه يوم أمس الأحد بشأن وقف إطلاق النار بغزة.

وقال المصدر في تصريحات إعلامية: "أبلغنا الوسطاء بالموافقة على مقترحهم الذي قدم أمس ".

وكانت وكالة "أكسيوس" قد نقلت عن مصدر دبلوماسي لم تسمّه قوله: "حماس قدمت ردها بشأن صفقة الرهائن إلى رئيس الوزراء القطري هذا المساء خلال اجتماع في مصر".

وقال مراسل الوكالة باراك دافيد في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "أخبرني مصدر دبلوماسي أن كبير مفاوضي حماس خليل الحية أعطى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائهما في مصر رد المجموعة المحدث على اقتراح صفقة غزة الأخير".

وتسلمت حركة حماس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في إطار جهود الوساطة للتوصل إلى تهدئة في المنطقة ووقف التصعيد العسكري.

وطالبت مصر حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بالإسراع في تقديم ردهم على ورقة إطار الاتفاق الجديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال أقل من 48 ساعة، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة، وأكدت المصادر أن الورقة تتوافق مع محددات مقترح المبعوث الأمريكي، وتهدف إلى توفير إطار متفق عليه لإنهاء التصعيد.

وناقش رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، محددات الورقة خلال لقاء مع مسؤول ملف المفاوضات في حماس خليل الحية، بالإضافة إلى قادة الفصائل الفلسطينية، وهم: زياد النخالة عن الجهاد الإسلامي، جميل مزهر عن الجبهة الشعبية، طلال ناجي عن الجبهة - القيادة العامة، وسمير المشهراوي عن تيار دحلان.

ويواصل الوسطاء جهودهم للضغط على الولايات المتحدة لممارسة نفوذ أكبر على الحكومة الإسرائيلية، بهدف دفعها للموافقة على ما سيطرحه الوسيطان المصري والقطري، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

إلى ذلك، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر لم تسمّها أن مسؤولين مصريين يخشون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يتخل عن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأنه قد يربط بين تقديم مساعدات لمصر بشأن نزاعها مع إثيوبيا حول نهر النيل وموافقتها على تنفيذ خطة التهجير.

وأضافت الإذاعة أن القاهرة تشتبه في أن اهتمام ترامب المتزايد بالنزاع غير المحسوم بين مصر وإثيوبيا حول مياه نهر النيل قد يدفعه إلى اقتراح مساعدة أمريكية لإنهاء النزاع، مقابل موافقة مصر على خطة التهجير.