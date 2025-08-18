العالم اليوم - إيران: سنستأنف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتم الان تتابعون خبر إيران: سنستأنف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 أغسطس 2025 05:26 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الإثنين، إن إيران تعتزم عقد جولة أخرى من المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في غضون الأيام المقبلة.

كانت إيران قد علقت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو الماضي ، متهمة المنظمة بعدم إدانتها للهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشأتها النووية في الشهر السابق.

وهاجمت إسرائيل إيران في 13 يونيو، بقصف أهداف في أنحاء البلاد، وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها كانت ضربات استباقية لمنع إيران من صنع قنبلة نووية.

وتنفي إيران التي أصرت دائما على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط هذه المزاعم، وردت بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وبعد 12 يوما من الحرب، أسقطت خلالها الولايات المتحدة أقوى أسلحتها التقليدية على مواقع نووية إيرانية رئيسية، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

كان مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء يحيى رحيم صفوي، قد أكد في وقت سابق الإثنين، أن احتمال اندلاع حرب جديدة وارد في أي لحظة، مؤكدا أن طهران تعد نفسها لمواجهة أسوأ الاحتمالات.

وقال صفوي، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا"، الإثنين، إن "إيران ليست في وقف لإطلاق النار، بل في مرحلة حرب"، مشيرا إلى أن أي تهدئة قد تنهار في أي وقت، لاسيما في ظل غياب أي بروتوكولات أو اتفاقيات مع الولايات المتحدة أو إسرائيل.