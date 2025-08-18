العالم اليوم - برنامج الأغذية: الجوع يفتك بـ3 ملايين سوري

انتم الان تتابعون خبر برنامج الأغذية: الجوع يفتك بـ3 ملايين سوري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 أغسطس 2025 05:26 مساءً - كشف برنامج الأغذية العالمي، الإثنين، عن معاناة أكثر من 3 ملايين سوري من الجوع الشديد فيما تتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي بالبلاد.

وأوضح البرنامج أن: "أكثر من نصف سكان سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي وقد يواجه ما يقرب من 3 ملايين شخص جوعا شديدا".

وكان وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر رسمي سوري قوله إن: " سوريا بحاجة لاستيراد 2.55 مليون طن قمح هذا العام".

وأوضح المصدر أن "الحكومة اشترت 373500 طن فقط من القمح من المزارعين المحليين هذا الموسم بعد أن أثر الجفاف على المحصول".

وفي تقرير صدر في يونيو، قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن تواجه سوريا نقصا في القمح بنحو 2.73 مليون طن هذا العام، أو ما يكفي لإطعام نحو 16 مليونا لمدة عام.