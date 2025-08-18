العالم اليوم - قبل التجديد النصفي.. ترامب يتعهد بإلغاء الاقتراع عبر البريد

انتم الان تتابعون خبر قبل التجديد النصفي.. ترامب يتعهد بإلغاء الاقتراع عبر البريد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 أغسطس 2025 05:26 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إنه سيقود حركة تهدف للتخلص من الاقتراع عبر البريد في انتخابات التجديد النصفي بالعام المقبل.

وأوضح ترامب، أنه سيوقع أمرا تنفيذيا يتعلق بانتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيقود تحرك" يستهدف إلغاء الاقتراع عبر البريد وأجهزة التصويت الإلكترونية في أنحاء البلاد.

وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سأقود تحركا للتخلص من الاقتراع عبر البريد.. وأيضا من أجهزة التصويت غير الدقيقة والمكلفة للغاية والمثيرة للجدل بشكل كبير".

وأضاف: "سنبدأ هذا الجهد، الذي سيعارضه الديمقراطيون بشدة لأنهم يغشّون بمستويات لم نشهدها من قبل، من خلال التوقيع على أمر تنفيذي للمساعدة في تحقيق النزاهة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026".

وكان ترامب الجمهوري وقع أمرا تنفيذيا في 25 مارس يستهدف الانتخابات، لكن تم تعطيه من قبل المحاكم بعد رفع دعاوى قضائية من ولايات يقودها ديمقراطيون.

وتجري كل ولاية من الولايات الخمسين انتخاباتها على حدة، لكن ترامب طالبهم بالامتثال للأمر.

وتأتي تعليقات ترامب بعد اجتماعه مع نظيره الروسي يوم الجمعة، حيث قال الرئيس الأميركي خلال الاجتماع إن فلاديمير بوتين يوافقه الرأي بشأن إنهاء الاقتراع عبر البريد.