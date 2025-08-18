العالم اليوم - مقترح هدنة غزة.. حماس طلبت "التشاور" والرد بعد ساعات

انتم الان تتابعون خبر مقترح هدنة غزة.. حماس طلبت "التشاور" والرد بعد ساعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 أغسطس 2025 04:26 مساءً - قال مصدر فلسطيني مطلع لـ"دوت الخليج"، الإثنين، إن وفد حركة حماس طلب مهلة للتشاور قبل تقديم رد رسمي مساء اليوم على المقترح المصري بشأن اتفاق غزة.

وأضاف: "الفصائل الفلسطينية أبدت موافقة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار، وهي بانتظار رد حركة حماس النهائي على المقترح المصري بشأن وقف إطلاق النار".

وأفاد مسؤول فلسطيني مطلع لوكالة فرانس برس، بأن وفد حركة حماس الموجود في القاهرة تسلم مقترحا جديدا من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح أن المقترح "يستند إلى مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير الذي ينص على هدنة لستين يوما وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين".

وأكدت كل من مصر وقطر استمرار الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق.

وطالبت إسرائيل منذ بداية الحرب حماس بتقديم تفاصيل عن حالة الرهائن، والسماح بنقل الغذاء والدواء والعلاج الطبي، وزيارات الصليب الأحمر.