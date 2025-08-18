العالم اليوم - فيديو.. دبابة روسية تلفت الأنظار بالعلم الأميركي

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. دبابة روسية تلفت الأنظار بالعلم الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 أغسطس 2025 04:26 مساءً - أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، دبابة روسية ترفع العلم الأميركي خلال المعارك الدائرة بين الجيش الروسي والأوكراني.

الفيديو اللافت تضمن دبابة روسية تسير بسرعة في مكان يبدو قرب الحدود الأوكرانية وترفع العلمين الروسي والأميركي في إشارة إلى حدوث تفاهم بين واشنطن وموسكو بعد الاجتماع الأخير في ألاسكا بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين.

هذا ولم يتم التأكد من صحة المقطع المصور من جهة مستقلة.

وكان مراقبون ومسؤولون أميركيون سابقون قد اعتبروا أن انعقاد القمة، الجمعة، بين ترامب وبوتين كان "خطأ"، مشيرين إلى أن بوتين خرج من ألاسكا منتصرا.

وذكر موقع بوليتيكو أن "ترامب لم يبع أوكرانيا"، إلا أن بوتين خرج من القمة محققا أكبر قدر من المكاسب، موضحا أنه حصل على فرصة عقد القمة "رغم كونه مطلوبا بتهم"، واستُقبل على الأراضي الأميركية كصديق، لا كزعيم دولة منبوذة غزت دولة حليفة للغرب.

وأشار الموقع إلى أن بوتين حقق ذلك من دون تقديم أي تنازلات جوهرية، مثل وقف إطلاق النار في أوكرانيا، رغم إعلان ترامب في المؤتمر الصحفي المشترك أن نظيره الروسي "سيحرص على إنقاذ آلاف الأرواح".