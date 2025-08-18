العالم اليوم - قبل لقاء ترامب.. اجتماع "تحضيري" لزيلينسكي مع قادة أوروبا

انتم الان تتابعون خبر قبل لقاء ترامب.. اجتماع "تحضيري" لزيلينسكي مع قادة أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 أغسطس 2025 04:26 مساءً - أعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين، أن القادة الأوروبيين سيلتقون بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل الاجتماع المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأشارت المفوضية الأوروبية في جدول أعمالها الرسمي إلى أن "اجتماعا تحضيرا" سيُعقد قبل لقاء الرئيس الأميركي، والذي يأتي بعد أيام من قمة جمعت بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا.

ومن المقرر أن يكون برفقة زيلينسكي عدد من الحلفاء الأوروبيين، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، عن مشاركتهم.

ودعا زيلينسكي، قبل الاجتماع، إلى تقديم ضمانات أمنية لبلاده على غرار ما هو معمول به في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتراجع ترامب عن مطلبه الأساسي بوقف إطلاق النار كشرط لمفاوضات السلام، بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة الماضي.

وبدلا من ذلك، يريد ترامب التحدث مباشرة عن عقد اتفاق سلام، بما يتماشى مع رغبة بوتين. مع ذلك، لا تزال الآراء بشأن هذا الموضوع متباينة بشكل كبير.