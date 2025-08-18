نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يستقبل رئيس وزراء قطر.. توافق مصري–قطري على وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز التعاون الثنائي والاستثماري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسيد خلفان بن علي بن خلفان الكعبي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

ونقل رئيس الوزراء القطري تحيات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مؤكدًا حرص القيادة القطرية على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة دعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. من جانبه، أعرب السيد الرئيس عن تقديره لسمو أمير دولة قطر، مشددًا على الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، بما يتناسب مع التحديات الراهنة.

وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا من مصر وقطر على الجهود المبذولة بالتنسيق مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى.

كما شدد الجانبان على الرفض القاطع لإعادة الاحتلال العسكري للقطاع أو تهجير الفلسطينيين، مؤكدين أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة.

إعادة إعمار قطاع غزة

أكد الرئيس ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية الإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

توافق حول القضايا الإقليمية

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد توافقًا في الرؤى بين مصر وقطر بشأن أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع الالتزام باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.