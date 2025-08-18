جولة إعادة فـي «رئاسية» بوليفيا

لاباز ـ العُمانية: يتجه البوليفيون نحو جولة إعادة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية بعد تصويت يوم أمس الأول حصل فيه المرشح المفاجئ من تيار الوسط، السناتور رودريجو باز، على أصوات أكثر من المرشحين اليمينيين المتصدرين، وإن لم يكن ذلك كافيًا لضمان فوزه المباشر، وفقًا للنتائج الأولية.

وسيواجه باز الرئيس اليميني الأسبق خورخي توتو كويروجا، الذي حلّ في المركز الثاني في 19 أكتوبر المقبل.

ومع فرز أكثر من 91 بالمائة من الأصوات، حصل باز على 32.8 بالمائة من الأصوات، وحصل كويروجا على 26.4 بالمائة.

وكان على أحد المرشحين تجاوز عتبة الـ 50 بالمائة، أو 40 بالمائة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه لتجنب جولة إعادة.