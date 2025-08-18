المجلس العسكري البورمي يعلن بدء الانتخابات التشريعية فـي 28 ديسمبر

نايبيداو ـ ا.ف.ب: أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما أن الانتخابات التشريعية ستبدأ في 28 ديسمبر، في اقتراع يجري على مراحل وسط مقاطعة المعارضة وانتقادات المراقبين الدوليين.

وقالت «لجنة الانتخابات الاتحادية» في بيان إن «المرحلة الأولى من الانتخابات العامة الديموقراطية المتعددة الأحزاب لكل برلمان ستبدأ يوم الأحد 28 ديسمبر 2025». وأضافت أنه «سيتم الإعلان لاحقا عن مواعيد المراحل التالية».