عشرات الشهداء والجرحى فـي غزة وعمليات نوعية للمقاومة .. وتحذير من موت يهدد معظم أطفال القطاع

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى فيما تنفذ المقاومة عمليات نوعية وسط تحذير من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من موت يهدد معظم أطفال القطاع.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من أربعين شهيدا منذ فجر أمس ـ وحتى إعداد الخبر ـ في مختلف مناطق القطاع. وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال24 ساعة 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، حيث ارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 251 شهيدًا، من بينهم 108 أطفال.

وارتقى سبعة شهداء وعدد من الجرحى في قصف جيش الاحتلال محيط المشفى المعمداني في مدينة غزة. واستشهد خمسة وأصيب 51 من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة خلال 24 ساعة. ونسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددًا من المنازل، في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

من جانبها نفذت المقاومة الفلسطينية هجمات نوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، موقعة المزيد من الخسائر في صفوفه.

وقالت كتائب القسام ـ الجناح العسكري لحركة حماس ـ إنها استهدفت يوم السبت بقذائف هاون موقع قيادة وسيطرة إسرائيليا على محور صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي بلاغ آخر، ذكرت أنها استهدفت، بالاشتراك مع سرايا القدس، موقع قيادة وسيطرة إسرائيليا في محيط مجمع المحاكم في خان يونس بقذائف الهاون.

كما بثت القسام صورا لاستهداف جنود وآليات جيش الاحتلال في محاور التوغل شرق مدينة غزة.

وتظهر المشاهد قنص مقاتلي القسام جنودا إسرائيليين في شوارع المنطار وبغداد والمنصورة في حي الشجاعية. كما استهدف مقاتلو القسام آليات إسرائيلية متوغلة في أحياء التفاح والزيتون والشجاعية بقذائف الياسين 105.

وتظهر الصور أيضا قصف القسام مواقع قيادة وسيطرة وتجمعات للجيش الإسرائيلي شرق حي التفاح بقذائف الهاون. من جهتها، أعلنت سرايا القدس ـ الجناح العسكري لحركة الجهاد ـ أن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون مقر قيادة وسيطرة الجيش الإسرائيلي في أرض البرعصي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وتأتي هذه العمليات مع تصعيد الاحتلال عدوانه على حي الزيتون في مدينة غزة استعدادا لتنفيذ خطة الرامية لاحتلال مدينة غزة وتهجير سكانها.

وعلى الصعيد الإنساني قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن معظم أطفال غزة الذين يتم فحصهم من قبل الفرق الطبية التابعة لها يعانون من الهزل والضعف، ومعرضون لخطر الموت، إذا لم يتلقوا العلاج الذي يحتاجون إليه بشكل عاجل.

وأشارت في منشور لها على منصة «إكس» إلى أن أكثر من 50 ألف طفل في غزة قتلوا أو جرحوا منذ السابع من أكتوبر 2023، داعية إسرائيل إلى «وقف هذه الحرب على الأطفال». وكانت «الأونروا» قد ذكرت في منشور آخر، أن مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن «مجاعة جماعية» جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023