العالم اليوم - الألبان الأوروبية تحت المجهر الصيني لعام إضافي

انتم الان تتابعون خبر الألبان الأوروبية تحت المجهر الصيني لعام إضافي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 أغسطس 2025 02:20 مساءً - أعلنت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، أنها مددت تحقيقها بشأن مكافحة الدعم المقدم لواردات الألبان الأوروبية، والذي كان من المقرر أن ينتهي هذا الأسبوع، حتى 21 فبراير 2026، مشيرة إلى تعقيد القضية.

وتشمل المنتجات الخاضعة للتدقيق أنواعا معينة من الجبن، سواء الطازج أو المصنع.

وكان التحقيق قد بدأ في أغسطس 2024، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه رد انتقامي على الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية.

وهذا ليس الإجراء المضاد الوحيد الذي اتخذته بكين في النزاع التجاري، حيث شملت التحقيقات الصينية أيضا صادرات البراندي ولحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي.

واتهمت بكين بروكسل بانتهاك قواعد التجارة الدولية من خلال فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية.

من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إن الرسوم الجمركية مبررة بسبب ما وصفته بدعم الدولة المفرط لشركات السيارات الصينية، فيما رفضت الصين هذه الادعاءات ونددت بإجراءات الاتحاد الأوروبي ووصفتها بأنها حمائية.