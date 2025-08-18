العالم اليوم - زيلينسكي يستعد للقاء ترامب.. هل يتدارك "خطأ البدلة"؟

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي يستعد للقاء ترامب.. هل يتدارك "خطأ البدلة"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 أغسطس 2025 01:24 مساءً - من المقرر أن يلتقي رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الإثنين، وذلك بحضور عدد من القادة الأوروبيين، والهدف من هذا الاجتماع هو التوصل إلى حل يفضي إلى إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

لكن هذا اللقاء يحمل أهمية خاصة، نظرا لما شهدته آخر مواجهة بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي هذا العام، حيث سادت أجواء من التوتر، وإحدى الأسئلة التي طُرحت على زيلينسكي حينها كانت عن سبب عدم ارتدائه بدلة رسمية.

قال مراسل لـ"بي بي سي" إن أحد الصحفيين سأل: "لماذا لا ترتدي بدلة؟ أنت في أعلى منصب في بلادك وترفض ارتداء بدلة. هل تملك بدلة؟ كثير من الأميركيين يرون أن هذا تصرف غير محترم تجاه مكانتك".

ورد زيلينسكي ساخراً بأنه سيرتدي "الزي الرسمي" بعد انتهاء الحرب.

الجدير بالذكر أن الصحفي هو بريان غلين، كبير المراسلين في البيت الأبيض لقناة Real America’s Voice وشريك النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين.

هل سيرتدي زيلينسكي بدلة هذه المرة؟

وطرح حساب Real America’s Voice على منصة X إكس سؤالًا: "هل سيرتدي زيلينسكي بدلة؟" فردت النائبة جورجيا مارغوري تايلور غرين مازحة: "هل يمكن المراهنة على هذا؟"، وأضافت: "أتوقع بشدة أنه سيرتدي البدلة."

وليس فقط غرين من يتحدث عن اختيار زيلينسكي لملابسه، بل العديد من مستخدمي منصة إكس شاركوا تعليقات مماثلة.

قال أحدهم: "زينسكي من الأفضل أن يرتدي بدلة وربطة عنق! وأحذية أنيقة أيضاً!".

بينما قال آخر: "وصل زيلينسكي إلى واشنطن ويقضي الليلة في بيت الضيافة... آمل أن يتذكر آدابه ويرتدي بدلة غدا".

وتسائل آخر: "هل سيرتدي زيلينسكي بدلة هذه المرة؟"