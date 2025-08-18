نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء الفلسطيني: لجنة مؤقتة لإدارة غزة قريبًا وتأكيد على شرعية منظمة التحرير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن حكومته ستعلن قريبًا عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة، مشددًا على أن هذا القرار لا يستهدف إنشاء كيان سياسي جديد، وإنما إعادة تفعيل عمل المؤسسات الفلسطينية داخل القطاع.

منظمة التحرير الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمام معبر رفح، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، نافيًا أي نوايا لإنشاء بدائل سياسية في غزة.

لقاء رسمي في مدينة العلمين

وكان الوزير بدر عبد العاطي قد استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني أمس الأحد بمدينة العلمين، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

دعم دولي وخطة عربية لإعمار غزة

من جانبه، أوضح السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي شدد على ضرورة استمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، بما يشمل التعافي المبكر، وإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة مقومات الحياة.



كما ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بمؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، المزمع عقده عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار.