نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء الفلسطيني: لن نيأس حتى إقامة دولة مستقلة وإدارة غزة مسؤولية وطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين من أمام معبر رفح، أن الشعب الفلسطيني "لن ييأس حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".



وشدد على ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل حاليًا على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في غزة.

إدارة غزة مسؤولية وليست مكسبًا سياسيًا

وأوضح مصطفى أن إدارة قطاع غزة ليست مكسبًا سياسيًا أو سعيًا وراء السلطة، بل هي "مسؤولية كبيرة لإفشال مخططات التهجير"، مؤكدًا التزام حكومته بتحمل هذه المسؤولية الوطنية.

لقاء في العلمين لتعزيز دعم غزة

وكان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد استقبل أمس الأحد رئيس الوزراء الفلسطيني في مدينة العلمين، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي والتعليم العالي.

دعم مصري وخطة عربية لإعادة الإعمار

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، بما يشمل التعافي المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة الحياة اليومية في القطاع.



كما ناقش الجانبان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، والمقرر عقده عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار.