رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر وقفت سدًا منيعًا أمام مخططات تهجير الشعب الفلسطيني ودعمت فتح معبر رفح

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر وقفت سدًا منيعًا أمام مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، وثبتت موقفها التاريخي في دعم صمود الفلسطينيين.

دعوة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي من أمام معبر رفح، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورًا، مشيرًا إلى أن المعبر يجب أن يكون بوابة للحياة والأمل للشعب الفلسطيني.

رفض القيود على دخول المساعدات

وأكد مصطفى رفضه استمرار إسرائيل في منع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، مشيدًا بجهود الدول، وعلى رأسها مصر، التي تساهم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

لقاءات رسمية لدعم خطة إعادة الإعمار

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد التقى أمس الأحد بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بمدينة العلمين، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور.

وصرح السفير تميم خلاف أن اللقاء تناول الاستعدادات لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، وبحث الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.