وزير الخارجية: مصر ساهمت بـ70% من إجمالي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة منذ أكتوبر 2023

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر ساهمت بنسبة 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023.

وأوضح أن حجم المساعدات التي دخلت بالفعل تجاوز 5500 طن، إلى جانب تنفيذ 168 عملية إسقاط جوي للمساعدات الطبية والإنسانية، فضلًا عن استقبال أكثر من 18 ألف جريح فلسطيني ومرافقيهم في المستشفيات المصرية.

غزة تحتاج إلى 700 شاحنة يوميًا

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني أمام معبر رفح، شدد الوزير عبد العاطي على أن قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 700 شاحنة مساعدات لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المساعدات يجب أن تدخل بشكل عاجل ودون أي قيود أو عقبات تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

لقاءات رسمية وتحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار

وكان الوزير قد استقبل أمس الأحد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى بمدينة العلمين، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور.



وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول ضرورة استمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مع بحث الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.