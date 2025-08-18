نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدر عبد العاطي: مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني أمام معبر رفح أن هناك أكثر من 5000 شاحنة مساعدات جاهزة على الجانب المصري من المعبر في انتظار الدخول إلى قطاع غزة.

الرئيس السيسي: مصر لن تشارك في أي ظلم تاريخي ضد الفلسطينيين

وشدد عبد العاطي على ما أكده الرئيس السيسي مرارًا بأن مصر لا يمكن أن تشارك في أي ظلم تاريخي ضد الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن الدولة المصرية لم تتوقف عن العمل على كافة المسارات الممكنة من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

جهود التهدئة ومسار سياسي لإنهاء الحرب

وأضاف الوزير أن مصر تدفع بقوة في جهود التهدئة، والعمل على بدء مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف إطلاق النار، لافتًا إلى وجود وفود فلسطينية وقطرية في القاهرة حاليًا لمناقشة ترتيبات التهدئة.

لقاءات رسمية وتحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار

وكان الوزير قد استقبل أمس الأحد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى بمدينة العلمين، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء بحث الحاجة الملحة لحشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى الاستعدادات لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار.