نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدر عبد العاطي: نرفض تصريحات إسرائيل حول "إسرائيل الكبرى".. ومصر ثابتة في دعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن آلة الحرب الإسرائيلية تستهدف بشكل مباشر المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة، موضحًا أن القصف طال حتى منتظري المساعدات الإنسانية، بجانب اتباع سياسة التجويع التي طالت الأطفال الأبرياء وتسببت في وفاتهم نتيجة نقص الأدوية وسوء التغذية وانتشار الأمراض.

رفض مصري قاطع لمخططات التهجير

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى أمام معبر رفح، شدد عبد العاطي على أن الموقف المصري ثابت وراسخ لا يتغير، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي مخططات للتهجير أو فرض سياسة الأمر الواقع سواء عبر سياسة الأرض المحروقة أو محاولة ضم الضفة الغربية أو تكريس الاحتلال في غزة.

رفض تصريحات "إسرائيل الكبرى"

وأضاف الوزير: "نرفض رفضًا قاطعًا التصريحات الإسرائيلية وأوهام ما يسمى إسرائيل الكبرى، وأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض واقع سياسي جديد بالمنطقة"، مؤكدًا أن مصر لن تقبل أي حلول تمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

لقاء رسمي وتحضيرات لإعمار غزة

وكان الوزير قد استقبل أمس الأحد رئيس الوزراء الفلسطيني في مدينة العلمين، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور.



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء ناقش الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، إضافة إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار بما يضمن إعادة بناء البنية التحتية واستعادة سبل الحياة الطبيعية في القطاع.