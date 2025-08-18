نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية بدر عبد العاطي من أمام معبر رفح للشعب الفلسطيني: نحن معكم وندعمكم بكل صدق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، رسالة مباشرة للشعب الفلسطيني من أمام معبر رفح، مؤكدًا: "نحن معاكم وندعمكم بكل صدق"، مشددًا على أن مصر تقف دائمًا بجانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني

وخلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، قال عبد العاطي: "نحن نتحدث إليكم من محيط معبر رفح في لحظة دقيقة للغاية ومرحلة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية، ونبعث برسالة تضامن صادقة للشعب الفلسطيني العظيم والصامد الذي يعيش واحدة من أشد المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث"، مضيفًا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه.

لقاءات رسمية وتحضيرات لمؤتمر القاهرة

وكان الوزير قد استقبل أمس الأحد الدكتور محمد مصطفى في مدينة العلمين، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول ضرورة حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن مصر تعمل على التحضير لـ مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، حيث ناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.