نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية: مصر ستظل سندًا للشعب الفلسطيني.. وغزة تواجه دمارًا وتخريبًا غير مسبوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى أمام معبر رفح اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، إن وجود مصر في هذه اللحظة ليس مجرد موقف رمزي، بل تأكيد على أن مصر كانت وستظل سندًا للشعب الفلسطيني، ولحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

غزة تحت الحصار والدمار منذ عامين

وأضاف عبد العاطي أن الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة يتعرض لقتل ودمار وتخريب، ويعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الحصار والتجويع والتصعيد العسكري المستمر منذ ما يقرب من عامين، محذرًا من التهديدات الإسرائيلية باستمرار احتلال القطاع، وواصفًا ذلك بأنه انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

لقاء رسمي في العلمين وتحضيرات لمؤتمر القاهرة

وكان وزير الخارجية قد استقبل أمس الأحد رئيس الوزراء الفلسطيني في مدينة العلمين، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء ناقش التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشددًا على ضرورة حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة بما يشمل إعادة بناء البنية التحتية واستعادة مقومات الحياة داخل القطاع.