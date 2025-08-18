نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية: الشعب الفلسطيني في غزة يواجه مأساة إنسانية غير مسبوقة.. ومصر متمسكة بموقفها الثابت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن الشعب الفلسطيني في غزة يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة، مشددًا على أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولا يتغير.

جرائم الاحتلال وانتهاك القوانين الدولية

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى أمام معبر رفح، أن جرائم الاحتلال في غزة تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي.

لقاءات رسمية في العلمين

وكان الوزير عبد العاطي قد استقبل أمس الأحد رئيس الوزراء الفلسطيني في مدينة العلمين، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، حيث جرت مناقشات موسعة حول الوضع الإنساني والسياسي في غزة.

دعم عربي لإعادة إعمار غزة

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شدد على أهمية استمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة بما يشمل التعافي المبكر، إعادة بناء البنية التحتية، واستعادة سبل الحياة في القطاع.

كما استعرض عبد العاطي التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الجانب المصري والفلسطيني ناقشا الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.