نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية: شروط تعجيزية تعرقل صفقة شاملة حول غزة.. ومقترح هدنة لـ60 يومًا قيد النقاش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، في تصريحات لقناة العربية اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، أن شروطًا تعجيزية تقف حائلًا أمام التوصل إلى صفقة شاملة بشأن الوضع في غزة، مشيرًا إلى أن المقترح المطروح حاليًا يستند إلى ورقة المبعوث الرئاسي الأمريكي سيتف ويتكوف مع بعض التعديلات.

مقترح هدنة لمدة 60 يومًا

وأوضح الوزير أن المفاوضات الجارية مع حركة حماس والوسيط القطري تهدف إلى بلورة مقترح هدنة لمدة 60 يومًا، بما يتيح إدخال المساعدات وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع، مؤكدا أن التقدم مرهون بوجود إرادة سياسية من الجانب الإسرائيلي.

إدارة غزة بعد الحرب ونشر قوات دولية

وكشف عبد العاطي عن وجود توافق حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية لإدارة شؤون غزة بعد الحرب، لافتًا إلى أنه لا مانع من نشر قوات دولية داخل القطاع في إطار أفق سياسي أشمل يهدف إلى تجسيد الدولة الفلسطينية وحماية المدنيين.