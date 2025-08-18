أخبار عالمية

مصر تدعم السلطة الفلسطينية لاستعادة الأمن بغزة

0 نشر
0 تبليغ

مصر تدعم السلطة الفلسطينية لاستعادة الأمن بغزة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدعم السلطة الفلسطينية لاستعادة الأمن بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور بدر عبد العاطي على أهمية دعم قدرات السلطة الفلسطينية لتمكينها من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل اللجنة المعنية بإدارة غزة بشكل مؤقت تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية للقطاع بشكل كامل.

كما شدد الوزير على دعم مصر لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لسد الفراغ الأمني في غزة واستعادة الأمن والنظام، مؤكدًا على موقف مصر المستمر في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ضد تهجيرهم أو حصارهم، والعمل على توفير الدعم اللازم لاستقرار الأوضاع الإنسانية والسياسية في القطاع.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا