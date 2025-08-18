نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوة إسرائيلية تفجر منزلًا في ميس الجبل جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية (أ ش أ) بأن قوة إسرائيلية فجرت صباح اليوم الاثنين منزلًا في حي الكساير ببلدة ميس الجبل في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوب لبنان، بعد اختراق الحدود والتوغل داخل الأراضي اللبنانية شرق البلدة.

استمرار خروقات وقف إطلاق النار

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان، والتي دخلت حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، حيث ارتكبت منذ ذلك التاريخ آلاف الخروقات أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.