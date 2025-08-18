العالم اليوم - اقتصاد تونس ينمو بنسبة 3.2% في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر اقتصاد تونس ينمو بنسبة 3.2% في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 أغسطس 2025 10:08 صباحاً - حقق الاقتصاد التونسي معدل نمو بنسبة 3.2 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وفق بيانات نشرها اليوم الجمعة المعهد الوطني للإحصاء.

ومقارنة بالربع الأول من العام الجاري حقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.8 بالمئة.

وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بنسبة 2.4 في النصف الأول من عام 2025.

ويعزى هذا التحسن في أداء الاقتصاد الى استمرار تعافي قطاعي الزراعة والخدمات وبعض الأنشطة الصناعية في قطاعات الصناعات المعملية والكهربائية والكيميائية والميكانيكية.