نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيًا من محافظة بيت لحم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الاثنين 12 فلسطينيًا من محافظة بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم والعبث فيها.

أسماء المعتقلين والمناطق المستهدفة

وشملت الاعتقالات:

الشقيقان إياد حبيب موسى محمد (50 عامًا) وعمر (40 عامًا)، وسعيد أسامة هرماس (39 عامًا)، ويحيى هاني جادو (39 عامًا) من مدينة بيت لحم.

الشقيقان نعمان محمد جبران (41 عامًا) ونادر جبران (48 عامًا) من العبيات شرق المحافظة، وياسر محمود صباح (42 عامًا) من بلدة تقوع.

بسام إبراهيم الزير (43 عامًا) وإسماعيل خليل الزير (48 عامًا) من بلدة جناته شرق المحافظة، وحسام محمد أبو دية (47 عامًا) من مدينة بيت ساحور.

من منطقة جبل هندازة، المسن حسن محمد الورديان (71 عامًا) وابنه محمود (48 عامًا).

مداهمات الاحتلال وعبث بالمنازل

وأكدت المصادر الأمنية أن هذه الاعتقالات جاءت بعد مداهمة واسعة للمنازل والعبث بمحتوياتها، ضمن استمرار حملة قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.