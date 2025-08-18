نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 شهداء بينهم طفلة بقصف إسرائيلي على غزة والنصيرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت قناة الأقصى الفضائية أن قصفًا إسرائيليًا استهدف نازحين في مديرية التربية والتعليم بحي الدرج بمدينة غزة، مخلفًا 3 شهداء بينهم طفلة.

استشهاد فلسطينية في النصيرات

وأفادت القناة أيضًا باستشهاد فلسطينية إضافية إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في محيط مسجد الشقاقي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

اقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية

في سياق متصل، أعلن المركز الفلسطيني للإعلام أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينتي قلقيلية وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين، مما يزيد من التوتر الأمني في المنطقة.