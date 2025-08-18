نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأغذية العالمي: نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن نحو نصف مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة على شفا المجاعة، مؤكدًا أن الوضع الإنساني يتدهور بشكل حاد بسبب الحصار المستمر.

وقف إطلاق النار مفتاح لتوسيع المساعدات

وأشار البرنامج الأممي في تدوينة على منصة إكس إلى أن وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد لتمكين وصول المساعدات الغذائية إلى القطاع، مضيفًا أن المساعدات الحالية لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

نقص المساعدات يعرقل توزيع الغذاء

وأوضح البرنامج أن عمليات توزيع الوجبات الساخنة وتشغيل المخابز المدعومة من قبل الأمم المتحدة لا يمكن استئنافها دون زيادة المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن يفاقم من معاناة السكان المحاصرين.