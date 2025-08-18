نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تل أبيب تنتفض: نصف مليون متظاهر يطالبون بإنهاء الحرب وإعادة الرهائن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تظاهر ما يقرب من نصف مليون إسرائيلي مساء الأحد في ساحة الرهائن والشوارع المحيطة في وسط تل أبيب، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق فوري يعيد الرهائن المحتجزين في غزة وينهي الحرب المستمرة منذ أشهر.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن هذه التظاهرة الجماهيرية جاءت عقب يوم من الإضرابات العامة وقطع الطرق في عدد من المدن، حيث أغلقت شركات ومؤسسات مختلفة أبوابها، تضامنًا مع أسر الرهائن والمفقودين، في تصعيد واضح للضغوط الشعبية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تنظيم منسق وضغط متزايد

نظم هذه المظاهرة الضخمة منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، وهو تجمع يمثل مئات العائلات التي تطالب منذ أشهر بتقديم ملف الرهائن على أي أولويات سياسية أو عسكرية. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات من قبيل: "أعيدوا أبناءنا الآن" و"الحرب لا تحرر الرهائن"، فيما صدحت الهتافات بمطالبات بتحقيق اتفاق شامل يضمن الإفراج عن جميع الرهائن.

وقال أحد منظمي المظاهرة في تصريح لوسائل الإعلام: "نحن هنا لأن الحكومة لا تتحرك بجدية، والوقت ينفد. كل يوم يمر يهدد حياة أحبائنا في غزة".

رد الحكومة وتصريحات متضاربة

في المقابل، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانًا أكد فيه أن الحكومة ما زالت تسعى إلى اتفاق شامل يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة، لكنه شدد على ضرورة أن تُلبى جميع شروط إسرائيل ضمن هذا الاتفاق.

ويأتي هذا البيان في أعقاب تقارير إعلامية أفادت بأن حركة حماس أعربت عن استعدادها لقبول اتفاق مرحلي يتضمن وقفًا لإطلاق النار مقابل الإفراج عن دفعة من الرهائن، وهو ما لم تعلق عليه الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر.

تصاعد الاحتقان الشعبي

تُعد هذه التظاهرات الأوسع منذ بداية الحرب، وتعكس تنامي الاستياء الشعبي من تعامل الحكومة مع ملف الرهائن، وسط تصاعد الدعوات السياسية والشعبية لإنهاء الحرب والعودة إلى مسار دبلوماسي يحفظ الأرواح ويحقق الاستقرار.

ويُتوقع أن تستمر الاحتجاجات في الأيام المقبلة، ما لم يحدث اختراق واضح في مسار المفاوضات التي تشهد تعثرًا منذ أسابيع.