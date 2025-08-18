العالم اليوم - هجمات روسية جديدة على أوكرانيا.. وزيلينسكي يتوجه إلى واشنطن

انتم الان تتابعون خبر هجمات روسية جديدة على أوكرانيا.. وزيلينسكي يتوجه إلى واشنطن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 أغسطس 2025 04:24 صباحاً - أعلنت السلطات الأوكرانية، الإثنين، إصابة 13 شخصا في قصف روسي استهدف خاركيف ومنطقة سومي، في الوقت الذي يتوجه فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن برفقة كبار القادة الأوروبيين لإجراء محادثات بشأن حل النزاع.

وأفادت السلطات الأوكرانية بوقوع هجمات روسية على مدينة خاركيف (شرق) ومنطقة سومي (شمال شرق) القريبتين من الحدود الروسية.

وكتب رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف على تليغرام: "ارتفع عدد المصابين إلى 11"، بعد أن كانت وزارة الداخلية قد أبلغت عن إصابة ثمانية أشخاص.

وفي منطقة سومي، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليغ غريغوروف في منشورين منفصلين إن ضربات روسية بقذائف وطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة شخصين "امرأة تبلغ 57 عاما (...) في حالة غير خطيرة" و"سائق يبلغ 43 عاما (...) جرى نقله إلى المستشفى".

وأعلن حلفاء كييف الأوروبيون أنهم سيرافقون زيلينسكي إلى واشنطن الإثنين للقاء الرئيس دونالد ترامب، بعد عقدهم مؤتمرا عبر الفيديو لـ"تحالف الراغبين" المؤلف من داعمي أوكرانيا لبحث مسألة الضمانات الأمنية لكييف والخطوط العريضة لاتفاق سلام محتمل.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي بعد القمة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التي لم تفض إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ولا إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، بل أتاحت لبوتين العودة إلى الساحة الدولية بعدما سعت الدول الغربية إلى عزله.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف الأحد أن روسيا قدمت "بعض التنازلات" بشأن خمس مناطق أوكرانية، في إشارة إلى خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.