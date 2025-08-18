روسيا وأوكرانيا تعلنان إسقاط مسيرات

روسيا وأوكرانيا تعلنان إسقاط مسيراتتبادلت روسيا وأوكرانيا الإعلان عن إسقاط مسيرات، في استمرار للنزاع القائم بين الطرفين منذ فبراير 2022.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعات جنوب غرب روسيا.

في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من تحييد 40 طائرة مسيرة من أصل 60 أطلقتها القوات الروسية ضد أوكرانيا الليلة الماضية.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب التي دخلت عامها الثالث بشكل شبه يومي تقارير تؤكد تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ 24 فبراير عام 2022.