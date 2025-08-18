حركة المجاهدين تدين العدوان على اليمن

حركة المجاهدين تدين العدوان على اليمنأدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، بشدة العدوان الصهيوني الجديد الذي استهدف اليوم الأحد، مواقع ومنشآت مدنية في اليمن، معتبرة ذلك امتداد للعدوان على الشعب الفلسطينية والأمة.

وجددت الحركة، في بيان، تضامنها ووقوفها مع الشعب اليمني المجاهد، مشيدة بالرد اليمني السريع والضربة اليمنية الصاروخية التي استهدفت عمق الكيان الغاصب وأدخلت الرعب في أوساط الصهاينة وأضافت فشلاً جديدا للمنظومات الدفاعية الصهيونية.

وقالت إن الشعب اليمني العظيم يدفع ضريبة وقوفه التاريخي المشرف نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لأبشع أنواع مجازر الابادة والعقاب الجماعي في ظل تخاذل وصمت عالمي وعربي مطبق.

وأكدت أن الكيان الصهيوني لن يفلح في كسر عزيمة اليمن شعبا وجيشا وقيادة المجاهدة ولن يكون مصير عدوانه إلا الخسران المبين.

وختمت حركة المجاهدين الفلسطينية بيانها بالقول: "إذ نجدد تحيتنا للشعب اليمني العظيم ونشيد بإرادة قيادته الصلبة نطالب الأمة شعوباً ودولا وفعاليات بتجاوز حالة العجز والصمت فالعدو الصهيوني هو التهديد الحقيقي للأمة جمعاء".