العالم اليوم - دبلوماسي روسي: موسكو تحتاج أيضا ضمانات أمنية "موثوقة"

انتم الان تتابعون خبر دبلوماسي روسي: موسكو تحتاج أيضا ضمانات أمنية "موثوقة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 أغسطس 2025 02:21 صباحاً - قال ميخائيل أوليانوف، مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن روسيا توافق على أن أي اتفاق سلام مستقبلي بشأن أوكرانيا يتعين أن يوفر ضمانات أمنية لكييف، لكن موسكو تحتاج أيضا إلى ضمانات أمنية موثوقة.

وذكر أوليانوف، على موقع "إكس": "يؤكد عدد من قادة دول الاتحاد الأوروبي على أن اتفاق السلام المستقبلي يجب أن يوفر تأكيدات أو ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا".

وأضاف: "روسيا توافق على ذلك. لكن من حقها أن تتوقع بنفس القدر أن تحصل أيضا على ضمانات أمنية فعالة".

وتابع: "عدم التفكير في هذا الأمر من قبل الغرب هو خطأ يجب تصحيحه".

وأشار إلى أن "أحد الإنجازات الرئيسية لقمة ألاسكا هو حقيقة أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على تركيز الجهود على الهدف الرئيسي - الحاجة إلى صياغة اتفاق سلام فعال وطويل الأمد بسرعة، وليس وقف إطلاق نار مشكوك فيه يحول الانتباه عن الهدف الرئيسي".

ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين في البيت الأبيض لمناقشة سبل إنهاء الحرب الأوكرانية، المستعرة منذ فبراير 2022.

وكان آخر اجتماع للزعيمين الأميركي والأوكراني قد شهد تبادل الانتقادات، في المكتب البيضاوي.