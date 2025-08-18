العالم اليوم - الجزيرة الإماراتي ينهي التعاقد مع الحسين عموتة

انتم الان تتابعون خبر الجزيرة الإماراتي ينهي التعاقد مع الحسين عموتة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 أغسطس 2025 01:20 صباحاً - أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، مساء الأحد، إنهاء التعاقد مع مدرب الفريق الأول، الحسين عموتة وطاقمه المساعد.

وقال النادي في بيان: "تتوجه شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير على ما قدموه (عموتة وطاقمه) خلال الفترة الماضية". وأضاف: "سيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد للفريق خلال الفترة المقبلة". وجاء هذا الإعلان مباشرة بعد الخسارة التي تكبّدها الجزيرة أمام خورفكان (3-2)، في دوري أدنوك للمحترفين. وذكر الجزيرة على حسابه في منصة "إكس": "لم تكن النتيجة التي سعينا لها". من جهته، قال عموتة، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "النتيجة مخيبة للآمال، لأننا حضرنا بطموح الفوز بالنقاط الثلاث، ارتكبنا أخطاء مؤثرة ولم نحسن التعامل مع الكرة في أماكن مهمة في الملعب".

