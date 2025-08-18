نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- هزة أرضية بقوة 5.8 ريختر تضرب ولاية تبسة شرقي الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت ولاية تبسة شرق الجزائر مساء اليوم السبت هزة أرضية قوية بلغت شدتها 5.8 درجة على مقياس ريختر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. وقد شعر سكان الولاية والمناطق المجاورة بالزلزال بشكل واضح، ما أثار حالة من القلق والذعر بين الأهالي.

وأكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل وقوع الزلزال دون الإشارة حتى الآن إلى تسجيل خسائر بشرية أو مادية، فيما تتابع السلطات الجزائرية الموقف وتقوم بعمليات رصد وتقييم للتداعيات المحتملة.