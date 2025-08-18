نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هزة أرضية بشدة 5.8 درجات تضرب شمال شرق الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت سهرة اليوم الأحد هزة أرضية بشدة 5.8 درجات بمدينة تبسة شمال شرق الجزائر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأشار "مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية" إلى أن مركز الهزة يقع على بعد 10 كم جنوب شرق بلدة نقرين.

وأضاف المركز أن هزة أرضية ارتدادية بشدة 4.7 درجات سجلت لاحقا على بعد 26 كيلومتر جنوب شرق نقرين بمدينة تبسة.

وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية أنها لم تسجل أي خسائر جراء الهزتين، مؤكدة أنها تواصل عمليات التعرف والاستطلاع.