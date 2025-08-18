نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربع مليون متظاهر في تل أبيب يطالبون بوقف الحرب على غزة والإفراج عن المحتجزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت إسرائيل مساء الأحد، مظاهرات غير مسبوقة خرج فيها نحو ربع مليون إسرائيلي إلى شوارع تل أبيب، مطالبين بوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة والإفراج الفوري عن المحتجزين لدى حركة "حماس".

وأغلق ما يقارب الربع مليون متظاهر الطرق في مناطق مختلفة من إسرائيل، بما في ذلك طريق سريع رئيسي في تل أبيب، رافعين الأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء وأعلاما صفراء ترمز إلى التضامن مع الأسرى. وطالبوا بإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة والإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس".

وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية اليميني المتطرف بيتسائيل سموتريتش التظاهرات. وقال نتنياهو أمام اجتماع لمجلس الوزراء الأمني: "الدعوات لإنهاء الحرب دون هزيمة حماس ستقوي موقفها التفاوضي، وستؤخر إطلاق سراح الرهائن، كما ستضمن تكرار أهوال 7 أكتوبر 2023، وستضطر إسرائيل لخوض حرب بلا نهاية".

من جانبه، وصف سموتريتش التظاهرات، في منشور على منصة "إكس"، بأنها "حملة سيئة وضارة تخدم مصالح حماس".

وأفادت الشرطة الإسرائيلية باعتقال أكثر من 30 شخصا. وزار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ميدان المخطوفين في وسط تل أبيب، داعيا قادة العالم لممارسة الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن، وقال: "أريد أن أقول للعالم: كفى نفاقًا." وفي القدس، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وكان منتدى عائلات الرهائن قد دعا إلى إضراب عام اليوم الأحد، مع بداية أسبوع العمل في إسرائيل.

وأصدر المنتدى بيانًا أكد فيه أن الهدف هو الضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس، مؤكدين أن المجتمع موحد خلف الأسرى وأن العائلات تكافح من أجلهم.