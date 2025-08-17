نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع وفيات الكوليرا في تعز اليمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤول صحي يمني، الأحد، ارتفاع حالات الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد إلى تسع وفيات ونحو خمسة آلاف إصابة منذ مطلع العام الجاري.

وذكر تيسير السامعي، مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن السلطات الطبية رصدت تسع وفيات بمرض الكوليرا في تعز منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف أن عدد حالات الإصابة بالمرض ارتفع خلال الفترة ذاتها إلى أربعة آلاف و903، مشيرًا إلى أن من بين حالات الإصابة 282 حالة تم التأكد منها بالفحص المخبري.

وحول أسباب انتشار المرض أفاد المسؤول الطبي بأن انعدام الأمن المائي يدفع السكان إلى استخدام مياه ملوثة تؤدي إلى إصابتهم بالكوليرا.

كما أشار إلى أن عدم العناية بالنظافة الشخصية الدائمة وعدم وجود صرف صحي وفق معايير طبية ملائمة من بين أسباب انتشار المرض، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية الدائمة والحرص على تعقيم المياه واستخدام مياه نقية خالية من التلوث.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورًا حادًا جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من 10 سنوات.

كما يعاني هذا القطاع من نقص حاد في التمويل أدى إلى توقف العديد من البرامج الطبية، ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات صحية، وفقًا لتقارير أممية.