نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي عهد الأردن يعلن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأحد، عن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" (التجنيد الإلزامي) قريبًا، بغرض "تهيئة الشباب لخدمة الأردن والدفاع عنه".

وقال ولي العهد الأردني، خلال لقائه مجموعة من الشبان، إنه "يجب تهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه"، مضيفًا أن كل من انخرط في برنامج خدمة العلم يعي أهمية هذه التجربة، وفق ما ذكرته وكالة "بترا".

وأكد الأمير حسين، أن البرنامج يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم.

وأشار إلى أنه أوعز للحكومة منذ مدة للعمل مع شركائها لتطوير برنامج خدمة العلم، الذي سيخضع لسلسلة من الإجراءات وفق جدول زمني واضح، ليتم الإعلان عن تفاصيله.

ويأتي التفعيل بعد تجميد طويل استمر منذ مطلع التسعينيات.

وخدمة العلم في الأردن، هي خدمة عسكرية إلزامية للذكور، تهدف إلى تجهيز الشباب وتطوير قدراتهم، عبر برنامج يخضع للإشراف الحكومي ويتخلله تدريبات عسكرية ومهنية محددة تستمر غالبًا لمدة عام واحد.