العالم اليوم - ولي عهد الأردن يعلن عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبا

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 أغسطس 2025 10:25 مساءً - أعلن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبا، خلال لقائه شبابا وشابات من محافظة إربد، اليوم الأحد.

وقال ولي العهد، خلال اللقاء، إنه يجب تهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه، مضيفا أن كل من انخرط في برنامج خدمة العلم يعي أهمية هذه التجربة.

وأكد أهمية البرنامج في تعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم، مشيرا إلى أن الخدمة برفقة نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تسهم في صقل الشخصية والانضباط.

وأشار ولي العهد إلى أنه أوعز للحكومة منذ مدة للعمل مع شركائها لتطوير برنامج خدمة العلم، الذي سيخضع لسلسلة من الإجراءات وفق جدول زمني واضح، ليتم الإعلان عن تفاصيله.

وتناول اللقاء، الذي عقد في حدائق الملك عبدالله الثاني بإربد، مواضيع تهم الشباب وتحظى بمتابعة سمو ولي العهد، في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير المشاريع الريادية والتطوعية، والتعليم والتدريب المهني والتقني.

من جانبهم، أشاد الحضور بمبادرة ولي العهد لإعادة برنامج خدمة العلم، مؤكدين أهميته في غرس قيم المواطنة الفاعلة لدى الشباب وصقل شخصياتهم وتعزيز هويتهم الوطنية.