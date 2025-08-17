نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار في بروكلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" نقلًا عن إدارة شرطة نيويورك أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون إثر إطلاق نار في مطعم بمنطقة بروكلين بمدينة نيويورك.

وأفادت المصادر أن مجموعة من المسلحين المجهولين فتحوا النار داخل المطعم قبيل إغلاقه مباشرة. وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة رجال، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفيات محلية دون الإفادة عن حالتهم الصحية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شهود عيان أن عدد المسلحين تراوح بين 5 و6 أفراد. كما عُثر في مكان الحادث على 36 طلقة فارغة وقطعة سلاح ناري واحدة.

وأطلقت شرطة نيويورك تحقيقا في الحادث، ولم يتم حتى الآن تحديد هويات المهاجمين، ولا الدافع وراء الجريمة.