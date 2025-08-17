نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تحالف الراغبين" يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا دون أي شروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا حلفاء أوكرانيا الأوروبيون بعد مؤتمر عبر الإنترنت لـ "تحالف الراغبين"، إلى وقف الأعمال القتالية دون أي التزام بوقف تسليح أوكرانيا من جانبهم وإلى مواصلة الضغط على روسيا.

وأفاد المكتب الصحفي للمفوضية الأوروبية بما يلي: "ركز المشاركون في المؤتمر على نقاط رئيسية: الوقف الفوري للأعمال القتالية والالتزام بمواصلة الضغط عبر العقوبات".

وفي وقتٍ سابق، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي طارئٍ مع فولوديمير زيلينسكي، أنه بغض النظر عن قرارات روسيا والولايات المتحدة، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على جميع مواقفه: سلام "القوة"، ورفض نظام كييف تسليم الأراضي، ومواصلة ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، وانضمامها إلى التكتلات الغربية، والإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا.

وأكدت فون دير لاين أيضا أن المفوضية الأوروبية تعتزم تسريع عسكرة أوروبا بغض النظر عن الصراع في أوكرانيا والاستثمار في إنتاج الأسلحة، وفي المقام الأول الطائرات المسيرة.

يذكر أن الرئيس ترامب دعا القادة الأوروبيين للانضمام إلى لقائه المقرر مع زيلينسكي في البيت الأبيض يوم 18 أغسطس لبحث خطة تسوية الأزمة الأوكرانية.

كما أجرى ترامب بعد عودته إلى واشنطن اتصالا هاتفيا مع فلاديمير زيلينسكي، ثم مع قادة دول "تحالف الراغبين"، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ووفقا لموقع "Axios"، كانت المحادثة عسيرة.